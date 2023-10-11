Çıldır Müftülüğü tarafından ilçede bulunan lise okullarına yönelik “Okullarda Mevlid-i Nebi Konferansları” temalı buluşmalar gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünün Çıldır Anadolu İmam-Hatip Lisesi ile Çıldır Çok Programlı Lisesi’ne yönelik olarak düzenlemiş olduğu konferanslara İlçe Müftüsü sayın Abdullah Doğan, Yıldırımtepe İmam-Hatibi ve gençlik koordinatörü Ömer Can Timur ve Öncül Köy Camii İmam-Hatibi Mehmet Akif Kaplan, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” konulu konferanslarda öğrenciler, Peygamber sevgisini, yaşam tarzını, ahlakını, merhamet duygusunu, insanlarla olan ilişkilerini, iman ve istikametin kelime manasından çok günümüzde bizlere neyi anlatmak istediğini öğrenme fırsatı elde ettiler. Öğrencilere ve okul idarecilerine, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli dergi ve kitaplar hediye edildi.

Konferans sonunda Okul yönetimi ve öğrenciler, müftülük personelinin “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”nı tebrik ettiler.