Yaz Kur’an kurslarındaki öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Çıldır Müftülüğü’ne bağlı cami ve Kur’an kurslarında öğrenim gören öğrenciler arasında dini bilgiler konusunda bilgi yarışması yapıldı. Yarışmaya 11 öğrenci katıldı. Çıldır Müftülüğü’nün organizasyonu ile düzenlenen yarışma sonucunda Kayabeyi Köyü Camii Yaz Kuran Kursu öğrencilerinden Yiğitcan Karasal 20 sorudan 19’unu doğru yaparak birinci oldu.

Çıldır İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada ”Yarışma sonunda birinci olan öğrenci 9 Ağustos Çarşamba günü saat 10:00’da Ardahan İl Müftülüğü’nün ilçeler arasında yapacağı "İlçeler Arası Yaz Kur’an Kursu Bilgi Yarışması"nda Çıldır’ı temsil etmek üzere il finaline katılacaktır. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz” denildi.