Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız pansiyonları ziyaret etti.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız pansiyonları ziyaret etti.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonlarını ziyaret ederek öğretmen, öğrenci ve pansiyon çalışanları ile bir araya geldi.

Pansiyonda kalan öğrencilerle sohbet eden Yıldız öğrencilere ihtiyaçları ve şikayetleri olup olmadığını sordu. Yemek firmasının getirmiş olduğu yemeklerden memnun olup olmadıkları, öğretmenlerinin ve pansiyon çalışanlarının ilgileri ve hijyen konusunda öğrencilerden bilgi alan Yıldız, öğrencilere söz verip kendilerini dinledi. Her şeyin onların memnuniyeti ve başarısı için olduğunu belirten Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldız, öğrencilerden derslerine odaklanmalarını ve her türlü isteklerinde öğretmenleri aracılığı kendisine ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.