Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Kuran Kursları kapanış programında öğrenciler tarafından gösteriler sergilendi. Gösteri sonunda öğrenciler karnelerini Kaymakam M. Enes İpek’in elinden aldı.

Gölebakan İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen sene sonu sergi ve etkinlik programında öğrenciler tarafından yapılan sergi ve etkinlikler yer aldı.

Kapanış Programı ve Sergi, Etkinlik Programına Kaymakam M. Enes İpek, Ardahan İl Müftü Yardımcısı Dr. Mustafa Demir, İlçe Emniyet Müdürü Halit Karahan, İlçe Jandarma Komutan V. Ali Eş, Çıldır İlçe Müftü V. Gökhan Kutluer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Kurum Amirleri ve öğrenciler ve veliler katıldı.