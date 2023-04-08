Çıldır Müftülüğü Merkez Kuran Kursu’nda Kur’ân eğitimi alan bayan kursiyerlerle cuma namazı etkinliği yapıldı.

Kursta teorik olarak anlatılan cuma namazı konusu Kur’an Kursu Öğreticisi Ayşe Tekin Karataş’ın öncülüğünde Resul Aslan Camii’nde kılınan Cuma Namazı ile pratikte uygulandı.

İlçe Müftüsü Abdullah Doğan etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Cuma namazı sadece erkekler için değil, bayanlarda kılabilir. Bunun için camilerimizde uygun ortamlar hazırlanmıştır. Söz konusu etkinliğin bir farkındalık oluşturması ümidiyle tüm bayanları her vakit namazında özellikle cuma namazında camilerimize bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.