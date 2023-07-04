Çıldır Müftülüğü bünyesinde açılan kuran kurslarına katılım sağlayan öğrencilere yönelik futbol turnuvası yapılacak.

Çıldır Kaymakamlığının destekleriyle Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Çıldır İlçe Müftülüğünce müşterek kuran kursuna katılım sağlayan öğrencilere yönelik 17 -21 Temmuz 2023 tarihleri arasında tarihleri arasında Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Okulu halı sahasında futbol turnuvası düzenlenecek.

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yapmış olduğu açıklamada "Amacımız çocuk ve gençlerimizin boş zamanlarını iyi değerlendirmesi ve köylerdeki öğrencilerimizin kaynaşmasına destek sağlamak" ifadesinde bulundu.