Çıldır Belediyesi tarafından organize edilen “Köyler Arası Futbol Turnuvasının” şampiyonu Eşmepınarspor (Purut) köyü oldu.

Köyler arası Futbol Turnuvasının finali gruplarını namağlup lider olarak tamamlayan ve yarı final mücadelesinde rakiplerini eleyerek finale yükselen Eşmepınarspor (Purut) ile Öncülspor (Karostav) arasında oynandı. 9 takımın katıldığı ve 2 grup olarak oynanan Çıldır Köyler arası futbol turnuvasının final maçının seromonisini Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu yaptı.

Çıldır Sentetik çim sahada oynanan ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu’nunda izlediği final mücadelesine yoğun ilgi vardı. Turnuvanın en büyük favorisi olan ve üstünlüğünü maçın başından itibaren rakibine kabul ettiren Eşmepınarspor rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Eşmepınarspor’un gollerini Mertcan Burukçu (2), Kayhan Burukçu ve Doğukan Burkçu kaydetti.

Maç sonunda centilmence mücadele eden iki takımı da tebrik eden Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu şampiyona kupasının Çıldır Göl Festivalinde verileceği söyledi.

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek Çıldır Köyler Arası Futbol turnuvasının şampiyonu Eşpmepınarspor ve turvuvaya katılan tüm takımlar için tebrik mesajı yayınladı Kaymakam İpek mesajında “Çıldır Belediyesi tarafından düzenlenen ve bugün Öncül ile Eşmepınar köy takımları tarafından finali oynanan Çıldır İlçe Futbol Turnuvası sona ermiştir.

Başta Şampiyon Eşmepınar Köyümüz olmak üzere turnuvada dostça mücadele eden tüm köylerimiz ve takımlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.”dedi.

25.06.2023