Çıldır Kaymakamı M.Enes İpek deprem bölgesinden döndükten sonra ilçedeki çalışmalarına devam ediyor.

Kaymakam M. Enes İpek beraberinde İlçe J. Komutanı Serhat Arlı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muharrem Othan ile birlikte Akçakale Köyüne giderek Çıldır Gölü çevresinde incelemelerde bulundu. Burada muhtar ve köylülerde sohbet eden Kaymakam İpek vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Çıldır Gölü çevresinde düzenleme yapılacak bölgeleri inceleyen Kaymakam İpek, seçim güvenliği kapsamında Akçakale’ deki okulu gezdi.

Kaymakam İpek beraberindeki heyet ile birlikte daha sonra Yukarı Canbaz, Damlıca ve Taşdeğirmen köylerinde ziyarette bulundu.

Kaymakam İpek Yukarı Canbaz, Damlıca ve Taşdeğirmen köylerinde muhtar, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sorunlarla ilgili çözülmesi talimatlarını verdi. Köylerde parke yapılacak yollarda inceleme yapan Kaymakam İpek, bu köylerdeki okulları da ziyaret ederek programını sonlandırdı.