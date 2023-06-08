Çıldır İlkokulu 4. sınıflar için mezuniyet konseri düzenledi.

Çıldır İlkokulu 4/A sınıf öğretmeni Fırat Karabağ öncülüğünde hazırlanan konsere Çıldır İlçe Kaymakamı M. Enes İpek, Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Çıldır İlkokulu Müdürü Günay Topkaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çıldır Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet konserinde 4. sınıf öğrencileri öğretmenleri Fırat Karabağ ile birlikte saz çalıp koro ve solo halinde şarkılar ve türküler söylediler.

Öğrencilerin sergilemiş oldukları performanslar katılımcılar tarafından sık sık alkış alırken, program büyük beğeni topladı.