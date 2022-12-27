Ardahan İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu’nun her ay farklı bir konu ve konuk ile sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayınlar ile önemli konular halka ulaştırılıyor.

Ardahan İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu’nun her ay farklı bir konu ve konuk ile sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayınlar ile önemli konular halka ulaştırılıyor.

Bu ayki canlı yayın "Toplumda Engelli Algısı" konusu Çıldır İlçe Müftüsü Abdullah Doğan’ın sunumu ile yayınlandı.

Gerçekleştirilen yayında Çıldır İlçe Müftüsü Abdullah Doğan; "Toplum olarak engellilere karşı hoşgörü, anlayış, şefkat ve merhametle yaklaşılmalıdır. Onları hor görmek, aşağılamak, dışlamak, küçümsemek, ilgisiz kalmak, yardım etmemek gibi olumsuz tavırlar içerisinde olmak insanî ve ahlâkî değerlerle bağdaşmaz. Hadislerde engelliler, yaşadıkları zorluk ve sıkıntılara karşı metânet, sabır ve şükür ile hareket ettikleri takdirde kendilerine kimi yerde günahlarının affedileceği, kimi yerde cennetle ödüllendirilecekleri şeklinde müjdelerin verilmesi dikkat çekicidir. Bu mükafatların büyüklüğü sahip oldukları özürlerin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Hz. Peygamber’den nakledilen bu tür mesajları öğrenen inançlı bir engelli, yaşama daha bir dört elle sarılacak, hayata daha umutla ve sevinçle bağlanacaktır." ifadelerine yer verdi.