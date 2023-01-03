Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle Çıldır Gölü bu mevsim gecikmeli olarak buz tuttu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle Çıldır Gölü bu mevsim gecikmeli olarak buz tuttu.

Geçtiğimiz hafta Kars tarafından buz tutan Çıldır Gölü’nün Ardahan bölgesindeki kısmı da buz tutmaya başladı. Çıldır Gölü’nün Ardahan yakasında buz kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, işletmeler sezonu gecikmeli olarak açmaya hazırlanıyor.

Çıldırlılar, "Havaların sıcaklığından dolayı gölümüz buz tutmamıştı. Çıldır Gölü’nün üzeri tamamen buz tuttu. Derinliğimiz 5-6 santimetre. Birkaç güne kadar 15 santimetreyi bulur. Adeta gölün yüzeyinde dev bir ayna var. Etkinlikler bundan sonra olmaya devam edecek, bütün misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.