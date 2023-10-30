Kars’ta, “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde Çıldır Gölü’ne yavru sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde göller balıklandırılıyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce proje çerçevesinde Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi’nden temin edilen yaklaşık 2 bin 800 yavru sazan balığı Çıldır Gölü’ne salındı.

Yavru sazanlar Çıldır Gölü’nün serin sularıyla buluşurken, Gölde balık neslinin korunması ve sürdürülebilir bir balıkçılığın yürütülmesi sağlanacak.