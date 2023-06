Dünya Çevre Günü’nde Çıldır Gölü’nde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Dünya Çevre Günü faaliyetleri kapsamında Ardahan Valiliği öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından Çıldır Gölünde düzenlenen farkındalık etkinliğine Ardahan Valisi Hüseyin Öner de katıldı. Bu yıl, “Temiz Deniz, Temiz Dünya” mottosu ile icra edilen “Dünya Çevre Günü” etkinlikleri kapsamında Çıldır Gölü’nde çevre bilincine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenlendi.

Programa, Vali Hüseyin Öner’in yanı sıra Vali Yardımcıları Şahin Demir, Mehmet Fatih Kılıç, Mehmet Burak Eski, Çıldır Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, kurum müdürleri ve öğrencilerin katıldı.

Halk oyunları gösterisinin yapıldığı programda, çevre bilinci hakkında konuşmalar yapıldı, ardından göl kenarında çöp toplama ve temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Vali Hüseyin Öner, programa katılan öğrencilerle sohbet etti, çevre temizliği hakkında öğütler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada konuşan Vali Hüseyin Öner, ülkelerin kalkınmalarında toplum, çevre ve ekonomi üçlü saç ayağının büyük önem arz ettiğini belirterek, günümüzün önemli sorunu haline gelen çevre kirliliği tehdidin daha ileri boyutlara gitmemesi, daha büyük tehlikelere yol açmaması için duyarlılığın arttırılmasının önemine dikkat çekerek şunları kaydetti;

’’Ülkelerin kalkınmalarında toplum, çevre ve ekonomi üçlü saç ayağının büyük önem arz etmektedir. Ekonomik kalkınmaya her fırsatta vurgu yaparken, toplum olarak bazen çevreye karşı duyarlı olmayabiliyoruz. Oysaki doğduğumuz günden itibaren hepimiz çevrenin birer doğal ferdiyiz ve ayrılmaz bir parçasıyız. Dünya nüfusu şu an 7 milyarı geçti ve 2050’de 9 milyar olacağı öngörülüyor. Oysa çevre dediğimiz ve bir parçası olduğumuz tabiat aynı kalıyor, değişmiyor ya da insanoğlunun olumlu faaliyetleri sonucu çok sınırlı değişiyor. Ancak çevreye zarar verici faaliyetlerimiz sonucu tabiatımız maalesef çok olumsuz yönde etkileniyor. İklim değişiklikleri günümüzde en bilinen ve tüm dünyanın somut bir biçimde yaşadığı çevreye ve atmosfere zarar verici faaliyetlerimiz sonucunda başımıza gelen çevresel felaketlerden biridir. Buradan şunu anlamamız gerekiyor; çevre duyarlılığı konusunda artık her birimizin birtakım önlemler alması kaçınılmazdır. Ümidimiz odur ki, geleceğimiz olan çocuklarımız, gençlerimiz, gelecekte daha güzel, bozulmamış ve korunan bir çevrede, güzel bir ülkede, güzel bir dünyada yaşasınlar. İçinde yaşadığımız çevreyi kirletenler, korumayanlar, başta kendisini tehdit ettiği kadar bütün toplumu, bütün insanlığı da tehdit ediyor. Bu durum ne yazık ki gelecek nesillerin hayatını bile tehlikeye atacak boyutlara ulaşabiliyor. Çevre kirliliği, dünyamızın, diğer tüm canlıların varlığın ve hayvanların yaşamını tehdit ediyor. Günümüzde artık, çevre kirliliği tehdidinin ileri boyutlara ulaştığını ve geleceğimizi tehdit ettiğini bütün dünya görmeye başladı. Biz de buradan ders çıkaracağız ve bu tehdidin daha ileri boyutlara gitmemesi, daha büyük tehlikelere yol açmaması için duyarlılığımızı arttıracağız, davranış şekillerimizi değiştireceğiz. Devletimiz özellikle son 10-15 yıldır çevre bilinci noktasında önemli proje ve çalışmalar yapmaktadır. Son yıllarda çevre bilinci noktasında hayata geçirilen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himaye ettiği Sıfır Atık Projesi bu noktada önemli bir adımdır. İlimizde de bizzat yürüttüğümüz bu proje ile vatandaşlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız hem çevre bilincine erişiyor, hem de bir takım sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlıyor. Bu noktada her birimiz de içtiğimiz suyun temizliğini, nefes aldığımız havanın ne kadar temiz olduğunu üzerinde yaşadığımız topraktan yetişen sebzenin, meyvenin, hububatın, tükettiğimiz gıdanın ne kadar güvenli olduğunu ve çevreye duyarlılığımızı sorgulayarak çevre bilinci konusunda önemli yol kat edebileceğimizi ümit ediyorum’’ dedi.