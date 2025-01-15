Soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buz tutan Ardahan’ın Çıldır Gölü’nde “Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali” öncesinde buz ölçümü yapıldı.

Çıldır Gölü’nün, son günlerde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı. 15 Şubat 2025 tarihinde yapılması planlanan 9. Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Festivali öncesi Çıldır Belediyesi tarafından buz ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümlerde buz kalınlığı 32 santimetre olarak ölçüldü.

Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, buz kalınlığının festival için yeterli düzeye ulaştığını ifade ederek, 15 Şubat 2025 tarihinde yapılacak olan festivale hazır olduklarını söyledi.