Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde buz patencileri otomobil ile birlikte antrenman yaptı.

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde buz patencileri otomobil ile birlikte antrenman yaptı.

Doğu Anadolu’nun ikinci büyük gölü olan ve son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle donan Çıldır Gölü’nde buluşan çocuklar, buz pateni yaparak doyasıya eğlendi. Ardahan’da dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü’nde buluşan çocuklar otomobil eşliğinde, buz pateni yapmanın keyfini yaşadı.

Çıldır Gölü Kil çadırı mevkiinde cam gibi buz üzerinde deneme sürüşü yapan özel bir firmaya ait otomobil ile patencilerin görüntüsü kameralara yansıdı.

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli buz pateni Antrenörü Leyla Yılmaz ve öğrencileri otomobil eşliğinde buz pateni yaparak antrenmanlarını sürdürdü.

Daha önce de öğrencileri ile birlikte bu heyecanı yaşadığını söyleyen Yılmaz, "Öğrencilerim ile birlikte doğal buz pateninde kaymak istedik. Çok güzel bir ortam. Buz kalınlığı yeterli seviyede olması nedeniyle bu bölgeye araçlar bile çıkabiliyor. Bizde rahatlıkla buzun üstünde bu keyfi yaşadık" dedi.