Kars’ta termometreler eksi 14’ü gördü. Çıldır Gölü’nde buz kalınlığı 1 günde 10 santime ulaştı. Atlı kızaklarla turistleri ağırlama hazırlıklarını yapan kızakçılar, buzu test etti.

Doğu Anadolu’nun en büyük 2’inci gölü olan, Çıldır Gölü’nün bir kısmı dondu. Mavi ile beyazın buluştuğu donan Çıldır Gölü havadan görüntülendi.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkiinde Yunusun Yeri’nde yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanan kızakçılar, donun gölünün üzerine çıkarak buzu test etti, atlarını kızaklara koşan kızakçılar, göl kenarında atlarıyla gezdi, son hazırlıklarını yapan kızakçılar, önümüzdeki hafta atlı kızakları buzun üzerine indirecek.

“Buz kalınlığı 1 günde 10 santime ulaştı”

Sezon hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden atlı kızakçı Davut Daşdemir, “Çıldır Gölü’nün üzerindeydik. Ölçümlerimizi yaptık. Dün 5 santimdi, bugün geldik tekrar ölçüm yaptık buz kalınlığı 10 santim oldu. resim çekmek ve yürüme amaçlı herkes buzun üzerine çıkabilir “ dedi.

Bir hafta sonra atlı kızaklarla buz üzerine çıkacaklarını belirten Daşdemir, “Buz buz her geçen gün daha da kalınlaşıyor. İnşallah önümüzdeki hafta içi 30 santimi bulacak buz kalınlığı, atlarımızla beraber hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kars’a tur operatörleri aracılığı veya Turistik Doğu Ekspresi ile Doğu Ekspresiyle gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk ziyaret ettikleri Çıldır Gölü kısmen dondu. Buz tutan göl havadan görüntülenirken, mavi ile beyazın eşsiz buluşması ise kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.