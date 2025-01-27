Ardahan’da, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü’nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, hafta sonu buz üstünde gezmek ve atlı kızak keyfini yaşamak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü’nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakasının kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Hafta sonunu fırsat bilen turistler, güneşli havada yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü’nde atlı kızak ve ata binmenin keyfini yaşadı.

Çıldır Gölü’nün doğal güzelliklerini görmeye geldiğini söyleyen Burak Arıç, ’’İlk defa atlı kızağa bindim. Çok ürktüm, korktum ama çok zevkli, herkese tavsiye ederim. İlk defa geldik buraya ve Çıldır gölü çok güzel. Doğası çok güzel, bu güzelliklerimizi gezip görelim’’ dedi.