Kars ve Ardahan Valiliği himayelerinde, Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TÜBİTAK’a hazırlatılan Çıldır Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hükümleri paydaş kurumların katılımıyla Kars ve Ardahan’da değerlendirildi.

Kars ve Ardahan illeri idari sınırları içerisinde kalan ve bu illere bağlı yerleşimler için potansiyel içme suyu kaynağı olmakla birlikte turistik ve ekolojik açıdan da büyük önem taşıyan Çıldır Gölü ve havzası ile gölü besleyen su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TÜBİTAK’a hazırlatılan Çıldır Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hükümleri paydaş kurumlar tarafından değerlendirilerek gelecek dönemde izlenecek yol haritası görüşüldü.

Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.