Çıldır Belediyesi bugün ilçeye getirilen doğalgaz şebeke dağıtım borularını teslim aldı. Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Çıldır ilçesinin 2024 tarihinde doğalgazla buluşacağının müjdesini verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, "İlçemizin eksiklerini giderme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kanalizasyon ve yağmur sularını toplama çalışmalarımız tüm hızla devam ederken Doğalgazla ilgili çalışmalarımız ada hız verdik. Bugün doğal gaz şebeke borularımız geldi teslim aldık. Hedefimiz 2024 yılında evlerimizde doğal gazı kullanır hale getirmek. Bunun için de gerekli tüm çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah kısa zamanda ilçemizin eksiklerini gidermiş olacağız" dedi.