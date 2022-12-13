Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Çıldır Belediyesine itfaiye aracı hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Çıldır Belediyesine itfaiye aracı hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği’nden itfaiye durumlarında kullanılmak üzere, yangın söndürme aracı Çıldır Belediyesi’ne hibe edildi.

Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, belediyenin ihtiyacı olan itfaiye aracının, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından belediyeye kazandırıldığını söyledi.

Hibe edilen araçlarla birlikte araç parkının ihtiyaçlar çerçevesinde genişletildiğini ifade eden Başkan Azizoğlu, “Hemşerilerimize daha iyi şartlarda hizmet sunmak amacı ile belediyemizin araç ve ekipman parkını her geçen gün biraz daha büyütmeye çalışıyoruz. İtfaiye aracı ile ilgili ciddi sıkıntılarımız vardı. TBB tarafından yangın söndürmede kullanılacak olan aracı belediyemiz araç filosuna kattık. Bu aracın ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu anlamda desteğini bizden esirgemeyen Türkiye Belediyeler Birliğine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.