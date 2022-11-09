Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Gümrük Kapısında tır kuyruğu devam ediyor.

Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Gümrük Kapısında tır kuyruğu devam ediyor.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Tır kuyruğunun 6 kilometreyi bulduğu gümrük kapısında sürücüler, Çıldır-Aktaş Gümrük kapısından geçmek için ortalama 3 ile 5 gün beklemek zorunda kalıyor.

Türkiye’nin artan ihracatı ve Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Karadeniz’de bazı limanların kullanılamaması nedeniyle kara yoluna yönelen taşımacılık sınır kapılarında tır yoğunluğunun artmasına neden oldu.