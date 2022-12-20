İl Özel İdaresi, Karayolları ve Gümrük Müdürlüğü ekiplerin çalışmalarıyla, sınır kapısına giden karayolun yaklaşık olarak 4 kilometrelik kısmında TIR yoğunluğu sebebiyle biriken katı atık ve çöpler ortadan kaldırıldı.

Vali Hüseyin Öner’in talimatıyla yapılan çalışma çerçevesinde 7 kamyon çöp toplandı.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’nda, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar nedeniyle zaman zaman büyük yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluktan dolayı oluşan çevre kirliliği nedeniyle Ardahan Valiliği harekete geçti.

Vali Öner, muhtarlarla bir araya geldi

Vali Öner, muhtarlarla bir araya geldi

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