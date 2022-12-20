Çıldır Aktaş Sınır Kapısı karayolunda TIR yoğunluğu nedeniyle yaşanan çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla, Vali Hüseyin Öner’in talimatıyla temizlik çalışması başlatıldı.
Çıldır Aktaş Sınır Kapısı karayolunda TIR yoğunluğu nedeniyle yaşanan çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla, Vali Hüseyin Öner’in talimatıyla temizlik çalışması başlatıldı.
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’nda, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar nedeniyle zaman zaman büyük yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluktan dolayı oluşan çevre kirliliği nedeniyle Ardahan Valiliği harekete geçti.
Vali Hüseyin Öner’in talimatıyla yapılan çalışma çerçevesinde 7 kamyon çöp toplandı.
İl Özel İdaresi, Karayolları ve Gümrük Müdürlüğü ekiplerin çalışmalarıyla, sınır kapısına giden karayolun yaklaşık olarak 4 kilometrelik kısmında TIR yoğunluğu sebebiyle biriken katı atık ve çöpler ortadan kaldırıldı.
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