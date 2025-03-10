Çıldır Anadolu İmamhatip Lisesi Öğrencileri ve Öğretmenleri Ramazan ruhunu yaşatmak adına okulda çeşitli süslemeler yaptılar.

Çıldır AİHL Müdürü Okan Bayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ’’Okulumuzda Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve öğrencilerimize bu güzel ayın birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu hissettirmek amacıyla süsleme çalışmaları gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin katkılarıyla okul girişimiz, koridorlarımız ve ortak alanlarımız Ramazan’ın ruhuna uygun şekilde süslendi. Renkli kandiller, ay ve yıldız motifleri, Ramazan’ı anlatan güzel sözlerle okulumuz, bu özel ayın coşkusunu yansıtan bir görünüme kavuştu. Etkinliklerimiz, öğrencilerimizin Ramazan ayına dair bilinç ve farkındalık kazanmalarına katkı sağlarken, okul ortamımıza da sıcak ve huzurlu bir hava kattı. Ramazan’ın bereketini ve birlik ruhunu hep birlikte yaşadığımız bu güzel süsleme çalışmalarında emeği geçen tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz’’ dedi.