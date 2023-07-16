15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çıldır bir çok etkinlik gerçekleştirildi.

Çıldır Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde ilçede bulunan şehit mezarlığı ve aileleri ziyaret edildi. Kaymakam Muhammed Enes İpek, Aşık Şenlik Köyü’nde bulunan Şehit Taner Karadeniz’in mezarını ve ailesini ziyaret etti. Kaymakam İpek’e ziyaretlerinde Garnizon Komutanı Yarbay Rıdvan Kök ve Belediye Başkan vekili Ekrem Yücal’da eşlik etti.

İlçede bulunan diğer tüm şehit mezarları kurum amirleri ve aileleri tarafından ziyaret edilerek demokrasi yürüyüşü gerçekleştirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıl dönümün de vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi anmak ve kahraman gazilerimize saygı için meydanları dolduran vatandaşlar demokrasi yürüyüşünü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Şehitlerini ve Gazilerini anma programı gerçekleştirildi. Kültür Merkezinde Kaymakamlık tarafından hazırlanan programa kamu kurum personelleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin hazırlamış olduğu programda vatan sevgisi ve 15 Temmuz oyunu sahnelendi. 15 Temmuz belgeseli, 15 Temmuz şiiri ve aşıkların atışması yer aldığı program icra edildi.

Programda konuşma yapan Kaymakam İpek “15 Temmuz Demokrasi ve Birlik gününde şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.

Programa Kaymakam Enes İpek, Garnizon Komutanı Yarbay Rıdvan Kök, Çıldır Belediye Başkan V. Ekrem Yücal, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Arlı, İlçe Emniyet Amiri Halit Karahan, siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Programın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.