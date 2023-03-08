AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada “Bayburt İl Kadın Kolları Teşkilatı olarak özellikle kadın ve çocuklar için depremin ilk gününden bu yana yanlarında olup yaralarını sarma gayreti içerisindeyiz.” ifadelerine yer verildi.

AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada “Bayburt İl Kadın Kolları Teşkilatı olarak özellikle kadın ve çocuklar için depremin ilk gününden bu yana yanlarında olup yaralarını sarma gayreti içerisindeyiz.” ifadelerine yer verildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Elif Çil’in yaptığı açıklamada: “Bugün dünyanın her köşesinde üreten, ürettiğiyle ülkesine ve milletine değer katan, azim ve kararlılıkla mücadele veren emekçi kadınların günü. Bu yıl 8 Mart, 6 Şubat’ta yaşadığımız depremlerin acısıyla karşılıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa diliyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002’den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi adına kadının hayatın her alanında aktif rol almasına ve karar alma mekanizmalarına katılımına yönelik pek çok düzenleme yaptık. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkânı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde hayata geçirilmiştir. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır” ifadeleri kullanıldı.

AK Parti olarak eğitimi, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul ettiklerini belirterek, bu alanda önemli adımlar attıklarını aktaran Çil, açıklamasında: “Biliyoruz ki kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılım oranı artıyor. Son açıklanan verilere göre yükseköğretim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 67,6’dır. Yine 2002 yılında yükseköğretimdeki kız öğrenci oranı yüzde 13,5 iken eğitim konusundaki kararlılığımızla bu rakam 2022 yılında yüzde 48,5’e ulaşmıştır. SGK teşviklerinde, gelir vergisinde ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fon desteklerinde kadınlara uyguladığımız pozitif ayrımcılık ile kadınların iş hayatına katılımını ve girişimci olmalarını destekledik. Kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 27’den yüzde 35’e, yine yüzde 10,4 olarak hedeflenen kadın işveren oranını ise yüzde 13,2’lere çıkardık. Kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyona yükselttik. Terörle mücadelede, dağa kaçırılan kadın ve kız çocukları için nasıl mücadele ettiysek tüm dünyada olduğu gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadelede de kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Anayasa’da, TCK’de yaptığımız değişiklikler ve hayata geçirdiğimiz yasalar kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızın göstergesidir. Son yaptığımız düzenleme ile iyi hal uygulamasını kaldırdık. Takım elbise ve kravat artık takdir indirimi gerekçesi sayılmayacak.” ifadelerini kullandı.

Sıcak Sofra kampanyasının depremzedelere ulaşıldığını belirtilen Kadın Kolları Başkanı Çil, açıklamasında şunları kaydetti: “Bayburt İl Kadın Kolları Teşkilatı olarak özellikle kadın ve çocuklar için depremin ilk gününden bu yana yanlarında olup yaralarını sarma gayretindeyiz. Teşkilat olarak asrın felaketini yaşayan depremzede vatandaşlarımızın acılarını yüreğimizde hissediyor, sıkıntılarına ortak oluyoruz. Gerek deprem bölgelerinden Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde, gerek deprem bölgelerine gidecek yardım malzemelerinin temini ve hazırlanmasında, gerekse depremden etkilenerek ilimize gelen depremzede misafirlerimizin öncelikli ihtiyaçlarını tespit ve temin etme hususunda canla başla çalışıyoruz. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın Kolları Teşkilatlarımızla depremden etkilenen kadınlarla birlikte olma kararı aldık. Depremzedelerimiz sıcak sofralarını tekrar kursun diye Genel Merkezimizin koordinasyonu ile mutfak setleri hazırladık, ‘Sıcak Sofralar’ kampanyası ile onlara bu setleri ulaştırıyoruz. Bu süreci devlet millet el ele vererek atlatacak, depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Hayatın her alanında büyük sorumluluk yüklenen, nesillerin yetişmesinde büyük paya sahip olan, alın teriyle ve emeğiyle var olan tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun.”