Anadolu Mektebi’nin Dede Korkut Okumaları Kazakistan programına Bayburt’tan Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Zehra Çil katıldı. Zehra Çil, Türk dünyasının kültürel mirası üzerine düzenlenen etkinlikte Bayburt’u temsil etti.

Anadolu Mektebi öğrencileri Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (TİKA) desteği ile yürütülen ’Dede Korkut Okumaları’ kapsamında Kazakistan’a gitti. Öğrenciler, 05-09 Kasım 2024 tarihleri arasında Türkistan şehrinde düzenlenecek panelde yıl boyu yaptıkları okumalardan birikimlerini paylaşmanın yanı sıra Dede Korkut hikayelerine konu olan kültürel mirasın izini sürecek.

Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesinin ev sahipliğinde ’Anadolu Mektebi Dede Korkut’un İzinde’ projesi kapsamında gerçekleşen programa, Türkiye’den 18’i öğrenci toplamda 43 kişi katıldı.

Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Zehra Çil’de, Türk dünyasının kültürel mirası üzerine düzenlenen etkinlikte Bayburt’u temsil etti.