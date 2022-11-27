MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi’nde başladığı altyapı çalışmalarını tamamladı. 35 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işine başlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi’nde başladığı altyapı çalışmalarını tamamladı. 35 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işine başlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı ve üstyapı hamlelerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Selendi ilçesinde başlanan 4 bin 400 metrelik içme suyu ile 4 bin 300 metrelik kanalizasyon ve 4 adet foseptik çalışmaları tamamlandı. 100 tonluk içme suyu deposu montajı yapıldı. 30 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme imalat işlerine başlandı. 7 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen çalışmalar tamamlandığına Çıkrıkçı modern bir mahalle olmanın yanı sıra daha yaşanılabilir bir yerleşim alanı olacak.

Mahalle muhtarı Metin Başoğul, “Mahallemizde 8 kilometrelik bir altyapı ağında kanalizasyon ve içme suyu hattı döşendi. Yepyeni borularla bir iletim ağına sahip oldu mahallemiz. 35 bin metrekarelik üstyapı, yani kilit parke taşı döşemelerine de başlandı. Ekipler imalat işlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımız çok mutlu. Böyle bir hizmet karşılığında ne kadar teşekkür etsek azdır. Çok memnunuz. Allah razı olsun” dedi.