İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden Kastamonu’na uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen yolcu otobüsünde arama yaptı. Kargo paketi halindeki kutuda çikolotaların arasına gizlenmiş 31,75 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. (35), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Osmaniye’de yolcu otobüsünde yapılan aramada, çikolotaların arasına gizlenmiş 31,75 gram bonzai ele geçirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.