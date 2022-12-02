İzmir’in Bornova ilçesinde bir kişi, iş yerinden çikolata çalarken aynı zamanda çalışanında kafasını karıştırarak tırnakçılık yapmak istedi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kişi, iş yerinden çikolata çalarken aynı zamanda çalışanında kafasını karıştırarak tırnakçılık yapmak istedi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Bornova ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki bir şarküteri dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kişi, iş yerine gelerek açık mantı almak istediğini söyledi. İş yeri sahibi, mantıyı poşete doldurduğu esnada eczaneye gideceğini, gelirken de mantıyı alacağını söyledi. Kısa süre sonra tekrar iş yerine gelen kişi, iş yeri sahibine 200 lira verip parasını bozdurduktan sonra parasını geri aldı. Parasını geri almadığını söyleyerek iş yeri sahibi kadını tırnakçılık yöntemiyle dolandırmak isteyen kişi, daha sonra bir taksiye binerek iş yerinden ayrıldı.

Güvenlik kameralarından fark etti

İş yerine gelerek kendisini tırnakçılık yöntemiyle dolandıran şüpheliden ucuz kurtulduğunu düşünen iş yeri sahibi, daha sonra çikolataların eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen kadın, kendisini dolandırmak isteyen kişinin çikolataları çaldığını kamera görüntülerinde gördü. Görüntülerde iki kere dükkana gelen şüphelinin, önce iki sonra da bir olmak üzere toplam üç kavanoz çikolata çaldığı görüldü.

"İsteseydi verirdim"

Olayla ilgili yaşadıklarını anlatan iş yeri sahibi Duygu Serpen, şüphelinin bir daha böyle bir hırsızlığa karışmaması için konuştuğunu söyledi.

Serpen, "Genç bir çocuk dükkana girip mantı almak istediğini söyledi. O sırada eczaneye gitmek istediğini söyledi. Bana sorular sorarken tırnaklama yöntemiyle beni dolandırmak istediğini de anladım. Önce 200 lira verdi, sonra parayı bozdurmak istediğini söyleyip kafamı karıştırmak istedi. Fark ettiğimi anlayınca endişelendi ben de çok üzerine düşmedim açıkçası. Genç olduğu için rezil olmasını istedim, ısrar etmedim. Ben ürünlerimin çalındığını sonradan fark ettim. O gittiğinde kamera kayıtlarını açıp izledim ve 3 kavanoz çikolatamın çalındığını gördüm. Keşke isteseydi, ’İhtiyacım var’ deseydi. Ben seve seve verirdim. Hırsızlık iyi bir şey değil. Belki görüntüleri görür, utanır ve bir daha yapmaz. Alışkanlık haline getirmesin diye konuşuyorum. Bir bakıma ona iyilik yapıyorum" diye konuştu.