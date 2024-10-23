Edirne’de 28 yıllık baklavacı Halil İbrahim Özer, ülkemizde son günlerde gündem olan ve insanların tadına bakmak için kuyruk beklediği Dubai çikolatasını yorumlayarak ’Dubai baklavasını’ müşterilerin beğenisine sunuldu.

Birden popüler hale gelen Dubai çikolatası, Orta Doğu’nun geleneksel tatları olan kadayıf ve Antep fıstığının çikolata ile birleşmesinden doğan bir lezzet kültürüne dönüşerek tatlıcıları harekete geçirdi. Edirneli baklava ustası Halil İbrahim Özer, ‘Dubai baklavası’ üreten ilk isim oldu.

Dubai baklavasının kilosu 800 TL

Dubai çikolatasından esinlenerek ‘Dubai baklavası’ yapma kararı veren 28 yıllık baklavacı Özer, “Bazı dönemlerde farklı tatların lezzetini değiştiriyoruz. Son günlerde Türkiye gündeminde yer alan Dubai çikolatasını baklava şekline dönüştürme çalışmaları yapıyorduk. Dubai çikolatası, içerisinde olan malzemelerin daha fazlası baklavasında var. Çikolataya oranla baklavası daha lezzetlidir. Baklava içerisinde kadayıf, Antep fıstığı içi, fıstık ve şeker vardır. Baklavasını görenler de şaşırıyor. ‘Dubai baklavası’ kilosu 800 TL’den satılıyor. Genellikle yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor” dedi.