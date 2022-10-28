Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Çıkmaz Cumhuriyetin kuruluşunun yıldönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutluyoruz. Atalarımızdan bizlere en büyük emanet olan Cumhuriyeti korumak ve daha da güçlendirerek gelecek nesillere taşımak hepimizin en büyük görevidir" ifadelerini kullandı.

Türk milletinin tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşadığını hatırlatan Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan milletimiz, hürriyeti, ülkesi ve bayrağına asla gölge düşürmeyeceğini, bağımsızlığından hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini, şartlar ne olursa olsun boyunduruk altına girmeyeceğini 98 yıl önce bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Atalarımızın bizlere en büyük mirası olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz. Bu vesile ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.