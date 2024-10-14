Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Cikcilli Yerleşkesinin ikinci binası olacak Sağlık Kampüsü Ortak Derslikler Binası’nın Temel Atma Töreni, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bilimsel ve akademik gelişimini fiziksel alanlardaki büyümesiyle devam ediyor. ALKÜ’nün en büyük yerleşkesi olacak Cikcilli Yerleşkesine Faika Hacıkadiroğlu Merkezî Araştırma Laboratuvarından sonra ikinci bina olan Sağlık Kampüsü Ortak Derslikler Binası’nın Temel Atma Töreni gerçekleşti.

Alanya’nın en büyük yerleşkesi olacak Cikcilli Yerleşkesinde ilk bina olan Faika Hacıkadiroğlu Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın tamamlanmasının ardından yerleşkenin ikinci binası olacak Sağlık Kampüsü Ortak Derslikler Binası’nın temeli dualarla atıldı. Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, üniversitenin ve temeli atılan Ortak Derslik Binası’nın Alanya için önemli olduğunu vurguladı. Rektör Türkdoğan’ın gayretlerinden dolayı kendisini tebrik eden Çavuşoğlu, “Yaklaşık 10 yıl önce kurulan ALKÜ, bu yıllar içinde önemli mesafeler katetti. Öğrenci sayısı olarak 20 bine yaklaşırken üniversitemizin büyümesiyle bu sayının katlanacağını düşünüyorum. Tüm bu gelişmeleri ele alarak bin 300 dönüm büyüklüğünde olan Cikcilli Yerleşkemizin tahsisini Tarım ve Orman Bakanlığımızdan aldık. Temelini attığımız binamızda çok başarılı doktorlar yetişeceğine inanıyoruz. Hocalarımızın çok iyi şartlarda eğitim vermesi için binaları inşa ediyoruz. Müteahhit firma yetkililerimizden de burayı bir sene içinde bitireceği sözünü aldık. Gelecek yıl hep birlikte buranın açılışını yapmayı hedefliyoruz. Bu yerleşke için nice temeller ve açılışlar yapmayı temenni ederim. ALKÜ, dünyanın en gözde üniversitelerinden bir tanesi olacaktır. Bugüne kadar eğitimde hayırseverlerimize yaptırdığımız yatırımlarla Alanya’mız için gurur duyacak işler yapıldı. Sağlık konusunda da Alanya’mızda çok güzel gelişmeler yaşıyoruz. Şu anda Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz 420 yatak kapasiteli olarak hizmet veriyor. 250 yatak ilave yaparak toplam kapasitenin 670 olarak hizmet vermesini sağlayacağız. Bu çalışmalarımızın yanında 50 yatak kapasiteli bir onkoloji hastanesini de hastanemizin olduğu yere inşa edilecek. Yine Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizi de hastaneye çeviriyoruz. Payallar’daki hastanemizin de kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Tüm bu projelerimizi tamamladıktan sonra sıra ALKÜ Tıp Fakültesi Hastanesine gelecek. Bu yerleşkede eğitim de olacak, hastane de olacak. Bu hizmetlerle Alanya ve bölgesine hizmet verirken aynı zamanda turistlerimize de kaliteli hizmetler sunacağız. Aynı zamanda sağlık turizminde de yükselen ülkelerin başındayız. Bugünkü temelini attığımız bu binamızın hayırlı güzel hizmetler yapmasını diliyorum" dedi.

“Alanya, sağlık alanında önemli bir şehir”

ALKÜ’nün Alanya’ya önemli bir değer kattığını söyleyen Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, üniversitenin büyümesinin ve gelişmesinin de çok değerli olduğuna değindi. 9 yıl önce üniversitenin kurulmasından bugüne üniversitemiz aynı zamanda gelişmesini de sürdürüyor. Üniversitemiz Alanya’da yaklaşık 20 bin öğrenciye eğitim sunuyor. İnşallah bu kampüsle beraber sadece Alanya’mıza değil bölgemize de hizmet etmeye devam edecek. Alanya sağlık anlamında da bölgemize hizmet eden önemli bir şehir. Üniversitemiz öğrencileri, yurtlarımızla birlikte bütün ihtiyaçlarının karşılanacağı bu güzel alanda en iyi eğitimi almaya devam edecekler. Emeği geçen herkese teşekkür eder, inşaatımızın hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

“Üniversite kenti olma yolunda ilerliyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in selamlarını ileterek konuşmaya başlayan Alanya Belediye Başkan Vekili Halime Dim Ceylan, bu yatırımların modern tıbbi hizmetler sunmasının yanında geleceğin donanımlı sağlık personellerini de yetiştireceğine değindi. ALKÜ’nün büyük bir umutla 9 yıl önce açıldığını hatırlatan Ceylan, “Alanya olarak bir üniversite kenti olma yolunda ilerliyoruz. Üniversitemizin hem eğitim hem sağlık alanında daha başarılı günler göreceğine inanıyoruz. Temeli atılan Ortak Derslikler Binamızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“ALKÜ için çok kıymetli bir merkez olacak”

Temel atma töreninde konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “Tıp ve diş hekimliği fakültelerimizin temelini oluşturacak merkezî dersliklerimizin inşaatına başladık. Burası ALKÜ için çok kıymetli bir merkez olacak. Tıp fakültesi ve diş hekimliğindeki akademisyenlerimizin çok güzel bir eğitim vereceği ofislerin yer alacağı, kıymetli öğrencilerimizin ise eğitimlerini güzel bir şekilde tamamlayacakları modern laboratuvarlar, merkezi dersliklerin yer alacağı bina olacak. Buranın geleceğini hayal ettiğimizde attığımız bu ilk adımın ne kadar önemli olduğunu önümüzdeki yıllarda daha iyi anlayacağız. Bu tarihi güne katılıp şahitlik ettiğiniz için tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim. Binamızın vatanımıza, milletimize ve camiamıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Cikcilli’de ikinci binanın temeli atıldı

Konuşmaların ardından Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın duası ve kurban kesimiyle birlikte Milletvekili Çavuşoğlu ile Rektör Türkdoğan butona basarak temele ilk beton atma komutunu verdiler. Milletvekili Çavuşoğlu ve Rektör Türkdoğan temelin hayırlı olmasını dilediler.