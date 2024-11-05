Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ikamette çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ Köyünde Ramazan Z’ye ait 2 katlı evde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken evin alt katındaki ambarda bulunan yaklaşık 10 ton buğday, 1 traktör yandı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.