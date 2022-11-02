Cihannüma Derneği tarafından 4 Kasım Cuma günü gençlik, aile ve maneviyatın ele alınacağı Gençlik ve Aile Çalıştayı düzenlenecek.

Cihannüma Derneği tarafından 4 Kasım Cuma günü gençlik, aile ve maneviyatın ele alınacağı Gençlik ve Aile Çalıştayı düzenlenecek.

Cihannüma Derneği Kayseri İl Temsilcisi Avukat Fevzi Konaç konu hakkında yaptığı açıklamasında, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Talas Belediyesi’nin iş birliği ve katkıları ile Gençlik ve Aile Çalıştayı düzenleneceğini söyledi. Konaç, "4 Kasım Cuma günü Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde Gençlik ve Aile Çalıştayı yapacağız" dedi. Konaç, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz’ın da katılacağı çalıştayda, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın selamlama konuşmaları ve ayrıca MEB Bakan Yrd. Nazif Yılmaz’ın katılarak konuşma yapacağını açıkladı. Çalıştay açılış programında yer alan panelin moderatörlüğünü Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın yapacağını ifade eden Cihannüma Derneği Kayseri İl Temsilcisi Konaç, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın Değişen Dünyada Gençlik, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin Modernite ve Aile, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’dan Prof. Dr. Orhan Koçak’ın Teknoloji Bağımlılığı ve Gençlik, Dr. Şöhret Karaduman’ın ise Aile, Ahlak ve Değerlerin İfsadı konularında sunum ve konuşma yapacaklarını söyledi. Cihannüma Derneği Kayseri İl Temsilcisi Avukat Fevzi Konaç, çalıştayın müzakere konularını ise şu şekilde açıkladı:

"Aile, gençlik ve madde bağımlılığı, Aile gençlik teknoloji bağımlılığı, Aile, gençlik maneviyat, Gençlere yönelik sosyal politikalar ve mesleki eğitim, istihdam, kariyer, Aile gençlik ve evlilik, Aile içi iletişim ve kuşak çatışması, 15 Temmuz sonrası gençlerimizin ve ailelerin değişen STK algısı, Aile gençlik ve cinsiyet sorunları. Gençlik ve Aile Çalıştayına 38 üniversitemizden katılan akademisyen, bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 126 akademisyen, 8 ayrı masada müzakereler yaparak tespit ve çözüm önerileri sunacaklar.”