Süper Amatör Lig’de mücadele eden Cihangirspor, teknik direktörlük görevine Savaş Bahadır’ı getirdi. Kulüp Başkanı Cihangir Korkmaz, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz’ın başkanlığındaki Cihangirspor, Süper Amatör Lig’de mücadele ediyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kulübü ayakta tutan ve hiçbir desteğini esirgemeyen Cihangir Korkmaz, son olarak da ‘Bal Ligi’ne çıkmak için bu sezon teknik direktörlük görevine Savaş Bahadır’ı getirdi.

Bal Ligi’nde mücadele etmek için hiçbir masraftan kaçınmayacaklarını belirten Korkmaz, “Bu sene çok umutluyuz. Hedeflerimiz çok büyük. Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Geçen sezon deprem nedeniyle hedeflerimiz yarım kaldı ancak bu sezon fırtına gibi eseceğiz” diye konuştu.