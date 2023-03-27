Adana’da 3 şubesiyle hizmet veren Cihangir Kebap, iftar saatlerinde yoğun ilgi görüyor.

Şehirde biri büryancı olmak üzere 3 şubesi bulunan Cihangir Korkmaz’ın sahibi olduğu Cihangir Kebap, her akşam iftar saatinde Adanalıları misafir ediyor. Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kebapçıya gelenler özellikle iftar nedeniyle hazırlanan menüleri tercih ettiği belirtildi.

Kebapçı Cihangir Korkmaz, 3 şubesinin de her akşam dolduğunu belirterek "Adanalılar kaliteli hizmet için bizleri tercih ediyor. İftar nedeniyle özel menülerimiz var ve onları tercih ediyorlar. Birbirinden farklı salatalarımız, tescilli Adana Kebabımız ve diğer özel lezzetlerimizle misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.