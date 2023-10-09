Adana’da bu sene 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne ’Cihangir Kebap’ damga vurdu.

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ve odaların destekleriyle düzenlenen ’Adana Lezzet Festivali’ 6-8 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta düzenlendi.

Festivale, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından misafirler geldi. Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz’ın standı festival boyunca yoğun ilgi gördü.

Stant, öğlen 12.00’dan gece 00.00’a kadar biran bile boş kalmadı.

Cihangir Korkmaz, yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep aldıklarını ifade ederek, "Bunu festivalde bir kez daha gördük. İnşallah önümüzdeki aylarda yeni isim haklarıyla yeni şubeler açacağız. Çok güzel bir festival geçirdik. İnsanlar Adana Kebaba doydu" dedi.