Adıyaman’da 62 saat sonra enkazdan çıkartılan ve Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cihan Emir Parlak’tan geriye futbolcuların verdiği formalar ile madencilerin verdiği baret kaldı.

Adıyaman’da 62 saat sonra enkazdan çıkartılan ve Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cihan Emir Parlak’tan geriye futbolcuların verdiği formalar ile madencilerin verdiği baret kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman Sümerevler Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde ki apartmandan 62 saat sonra kurtarılan Cihan Emir Parlak (12), tedavi için Ankara’ya sevk edildi. Ankara’da tedavi altına alınan ve koyu bir Galatasaray taraftarı olan Cihan Emir Parklak iki bacağını kaybetti.

Hastanede tedavi görürken Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüntülü görüşen Galatasaraylı Cihan Emir Parlak’ı Tanju Çolak da hastanede ziyaret etmişti.

İki bacağını kaybeden Cihan Emir Parklak, iç organlarında oluşan ödem nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatın kaybeden Cihan Emir, memleketi Adıyaman’da toprağa verildi. Depremde hayatını kaybeden annesi Eda, ağabeyi Fahri (15), kardeşi Ekin’in (5) yanına defnedilen Cihan Emir’in mezarı başına iğde fidanı dikildi. Aileden sadece baba Nevrez Parlak hayatta kaldı.

Yakınları mezarın başında dua ederken Cihan Emir’den geriye, futbolcuların hediye ettiği imzalı formalar, madencilerin ziyarette getirdiği baret kaldı.

Mezar başında dua amca Zeynal Parlak, Parlak Ailesi’nden 14-15 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Baba Nevrez Parlak, hastanede Galatasaray yöneticileri ve futbolcularının Cihan Emir ile yakından ilgilendiğini belirterek, "Galatasaray Kulübü başta sağ olsun çok ilgilendi. Kaybettiği, annesi, ağabeyi, kardeşinin acısını öğrendiği süreçte büyük moral verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Hatta Fenerbahçeliler de gelmişti. Onlar da ilgilendi. Biz işte tamam çocuk hayata tutunmaya başladı derken antibiyotiklerden dolayı böbrekler gidiyor. O gidince akciğerde ödem oluşuyor. Onu atamayınca diğer organlara zincirleme gidiyor. 17 günlüğüne Allah onu bize verdi. Alın, sevin, sonra da geri alacağım dedi. Gitti, gitmeyeydi iyiydi. Dostlar sağ olsun, güzel insanlar sağ olsun. Allah güzel insanların eksikliğini vermesin” dedi.

Dayı Mahmut Toprak ise formalar ve bareti göstererek bunların Cihan’dan kalan hatıralar olduğunu aktardı.