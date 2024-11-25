Aydın’ın Nazilli ilçesinde Öğretmenler Günü’nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmen Cihan Karaca Nazilli’de toprağa verildi.

Nazilli Vakıfbank İlkokulu’nda öğretmenlik yapan 51 yaşındaki Cihan Karaca, geçirdiği kalp krizi sonucu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Karaca hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öğretmen Karaca’nın vefatı, ailesini ve eğitim camiasını yasa boğdu. Öğretmen Karaca’nın aynı zamanda fotoğrafçılık ile uğraştığı öğrenildi.

Öğretmen Karaca, Yeşil Mahalle Fatih Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Eğriboyun Mezarlığı’nda toprağa verildi.