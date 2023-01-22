Gaziantep FK-Sivasspor maçında görev alan hakem Cihan Aydın, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de ilk kez düdük çaldı.

Gaziantep FK-Sivasspor maçında görev alan hakem Cihan Aydın, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de ilk kez düdük çaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK ile DG Sivasspor karşı karşıya geldi. Müsabaka Sivasspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Hakem Cihan Aydın, bu maçla birlikte bu sezon Süper Lig’de ilk kez maç yönetti. Aydın, müsabakada 3 kez sarı kartına başvurdu. Gaziantep FK’da Stelios Kitsiou, Papy Djilobodji ve Ömürcan Artan, sarı kart gören futbolculardı.

Bursa bölgesi hakemlerinden olan Cihan Aydın, 2022-2023 sezonunda daha önce Spor Toto 1. Lig’de 8, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 4 olmak üzere toplam 12 karşılaşmada düdük çaldı.

Kariyerinde 2. kez Süper Lig’de düdük çaldı

Gaziantep FK - DG Sivasspor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez Süper Lig maçında görev alan Cihan Aydın, kariyerinde daha önce geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Kayserispor - Yeni Malatyaspor mücadelesinde görev almıştı.