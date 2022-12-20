Çiğli Belediyesi tarafından, kadınların istihdama dahil edilmesini ve ekonomik olarak güçlenmesini desteklemek amacıyla başlatılan “Mor Akademi” projesi, Çiğlili kadınların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Çiğli Belediyesi tarafından, kadınların istihdama dahil edilmesini ve ekonomik olarak güçlenmesini desteklemek amacıyla başlatılan “Mor Akademi” projesi, Çiğlili kadınların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Çiğli Belediyesinin “Mor Akademi” projesi, kadınlar tarafından büyük ilgi gördü. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda kadınlara yönelik; çocuk gelişimi, bilgisayarlı muhasebe, aşçılık, pastacılık, takı tasarımı, kuyumculuk, okuma yazma, İngilizce, ahşap boyama, rölyef, ev dekorasyon, deri tasarım, çanta şapka yapımı, mefruşat ve dijital pazarlama kursları düzenleniyor. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezinde düzenlenen kurslara katılmak isteyen anneler, çocuklarını kurs süresi boyunca çocuk oyun odalarına bırakabiliyor.

Bin 244 kadın iş sahibi oldu

Mor Akademi bünyesindeki kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere belge verilerek, iş bulmaları için ihtiyacı olan firmalarla kurumsal olarak irtibata geçiliyor. Akademinin kurulmasından bu yana bin 244 kadın tamamladıkları kurslar doğrultusunda istihdam zincirine dahil edildi.

SODEV’den ödül

Mor Akademi projesi, kısa süre önce Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ve merkezi İsveç’te bulunan Olof Palme İnternational Center (İnsan Hakları Kuruluşu) tarafından düzenlenen Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri töreninde "Yerel Yönetimlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Duyarlılığı Kapasitesinin Artırılması Yolunda Sunulan En İyi Uygulama" kategorisinde ödüle layık görülmüştü. Çiğli Belediyesi adına ödülü alan Başkan Utku Gümrükçü, ödülü kendisine kitap sevgisini aşılayan öğretmen annesine ve Türk kadınlarına armağan etmişti.

Başkan Gümrükçü: “Mesleğin cinsiyeti yoktur”

Kadınların ideolojik dayatmalar ile toplumdan soyutlanmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Erkek egemen bir anlayış tarafından kadınlara bir hayat tarzı dayatılmaya çalışılıyor. Aile, eğitim, iş ve sosyal hayatta kadınların bu sınırının dışına çıkmaması isteniyor. Bu karanlık tablo karşısında kadın-erkek eşitliğini içselleştirmiş bizler kadınların eşit hak ve özgürlükler mücadelesine sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz. Çiğli Belediyesi olarak, kadınların toplumsal hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olması adına hizmet ve projeler üretiyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün yürüttüğü Mor Akademi projesi çerçevesinde 15 farklı branşta hobi ve meslek edindirme kursları düzenliyoruz. Kadınlar bu kurslarda hem sosyalleşiyor hem de yetenekleri doğrultusunda meslek ediniyor. ‘Mesleğin cinsiyeti yoktur’ mottosuyla son bir buçuk yılda 1244 kadını istihdama dahil ettik. Akademimizin çok daha fazla kadının hayatına dokunabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.