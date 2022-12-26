Çiğli Gıda Şirketi çalışanları için, Çiğli Belediyesi ile TOLEYİS-TÜRK İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri mutlu bitti. Akvaryum Kafe Restoran’da gerçekleştirilen imza töreni sonrası davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.

Çiğli Gıda Şirketi çalışanları için, Çiğli Belediyesi ile TOLEYİS-TÜRK İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri mutlu bitti. Akvaryum Kafe Restoran’da gerçekleştirilen imza töreni sonrası davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.

Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yetkilileri ile Türk-İş’e bağlı Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) Gıda İş sendikasının 250 personel adına yürüttüğü TİS süreci %48’lik zam oranıyla tamamlandı. Akvaryum Kafe Restoran’da düzenlenen imza törenine Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Türk-İş Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, TOLEYİS Genel Başkan Yardımcısı Ali Şahin, Şube Başkanı Mustafa Çelik ve Çiğli Gıda personelleri katılım gösterdi. Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Başkan Utku Gümrükçü, “Şirketin geçmişi göz önünde bulundurulduğunda önemli kazanımlar içeren ciddi bir sözleşmeye imza attık. Bu sözleşme gerçekten emekçilerimiz açısından güzel oldu. Emekçi arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için 1 Ocak 2023’ten itibaren enflasyon oranında bir artış daha yapacağız” dedi.

Gümrükçü: “Ciddi kazanımları olan bir sözleşme”

Sözleşmenin emekçiler ve Çiğli için hayırlı olmasını dileyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi emekçilerimize, şirketimize ve yeni sendikamız TOLEYİS ve Türk İş’e hayırlı olsun. Mevcut iktidar hem yerel yönetimleri ve emekçileri hem de sendikaları baskı altına almış durumda. Burada örgütlü bir sendikamız vardı. O sendikanın Türkiye çapında toplu sözleşme yetkisini düşürdüler. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız ve Avrupa İnsan Hakları kararlarına olan bağlılığımız ile 1977 yılından bu yana sendikal anlamda mücadele veren arkadaşlarımızla istişarede bulunarak süreci bu noktaya getirdik. 5 yıllık geçmişi olan bir şirketle önemli kazanımları olan bir sözleşme oldu. Bu süreçte bize destek olan SODEMSEN’e teşekkürü borç bilirim” diye konuştu.

“Alın terine sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Gümrükçü konuşmasına "Çiğli Gıda şirketimiz Akvaryum Kafe, Astronomi Havacılık ve Uzay Kampüsü ile Macera parkı ile daha da güçlenecek. Bizler de işçimizin alın terine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ekonomik anlamda içerisinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde vatandaşlarımızın sosyalleşebilmesi adına belirli bir fiyat politikası ile öncü bir görev yapıyoruz. Bu tesislerde görev yapan emekçilerimizin maaşlarını ödemek için meclis üyelerimizin desteğiyle her sene yaptığımız sermaye artışı yapıyoruz. Gösterdikleri iş birliğinden ötürü tüm meclis üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum” devam etti.

Gümrükçü’den artı 2 puan sürprizi

Emekçilere ilave zam sürprizi açıklayan Başkan Gümrükçü, “1 Ocak’tan itibaren enflasyon oranında da bir artış olacak. Emekçi arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için enflasyon oranına ek olarak 2 puan da biz artış yapacağız. Emekçilerimizin refah seviyesini koruyarak daha iyi hizmet sunması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”

Hayrettin Çakmak: “İşçi dostu kent Çiğli”

Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan TÜRK-İŞ Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, “Çiğli parlayan bir yıldız artık. Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü’ye süreç boyunca gösterdiği tutum ve anlayış için teşekkür ediyorum. Kent dostu, işçi dostu bu toplu sözleşmeyi konuşurken tartışırken her zaman diyalog kurduk. Gerçekten iyi bir toplu sözleşme oldu. Hayırlı olsun” dedi.

Ali Şahin: “Başkanımıza teşekkür ederiz”

TOLEYİS Genel Başkan Yardımcısı Ali Şahin, “Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ardından emekçilerimizle birlikte Çiğli Belediyesi’nde oluşturulan bu güzel atmosfer için sürecin tüm paydaşlarına teşekkür ederim. Güzel bir toplu sözleşme oldu. Buna katkı sunan Utku Başkanımıza da ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.