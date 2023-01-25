Çiğli Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), kadınların meslek edinmesi ve istihdama dahil edilmesi amacıyla “Sağlıklı Atıştırmalıklar Tesisi” kuruyor.

Çiğli Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), kadınların meslek edinmesi ve istihdama dahil edilmesi amacıyla “Sağlıklı Atıştırmalıklar Tesisi” kuruyor.

Çiğli Belediyesi, IOM’un desteği ile Kaklıç Mahallesi’nde hayata geçireceği Sağlıklı Atıştırmalıklar Tesisinde 18-50 yaş arası 30 kadına “freeze dry” yöntemi ile kurutulacak meyve ve sebzelerin sağlıklı atıştırmalıklara dönüştürülmesine yönelik mesleki eğitim verecek. Kursiyerlerin yarısını mülteci kadınlar oluşturacak. Projeye katılmak isteyen kursiyer adayları 1 Şubat tarihine kadar 0232 520 60 00 (4522) numaralı hattı arayarak veya Çiğli Belediyesi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezine giderek ön kayıt işlemlerini yapabilecek.

Gümrükçü: “İsrafa son, istihdama destek”

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “İklim değişikliği en fazla dezavantajlı kesimleri etkiledi. Bu durum sağlıklı gıdaya erişimi daha önemli hale getirdi. Geldiğimiz noktada insanlığın bir tek meyve ya da sebzeyi dahi israf etmeye lüksü kalmadı. Ülkemizde uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle birçok ürün maliyetini karşılayamadığı için israf olmaktadır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü desteği hayata geçireceğimiz Sağlıklı Atıştırmalıklar Tesisi ile yerel anlamda israfın önüne geçeceğiz. Çiftçinin elinde kalan ürünü alıp hem çiftçiye destek olacağız hem de o ürünleri katma değeri yüksek, sağlıklı ürünlere dönüştüreceğiz. Bu tesiste üretilecek ürünleri okullarda çocuklarımıza öğün desteği olarak da sunacağız. Nazım Hikmet’in dediği gibi ‘Paylaşmayı bilirsek dünyanın yemişleri hepimize yeter’. Üretmeyi ve ürettiğimizi adil bir şekilde paylaşmayı başarırsak açlığa son verebiliriz” diye konuştu.

“38 milyar dolarlık bir hacme sahip”

Sağlıklı atıştırmalıklar sektörü hakkında da bilgi veren Gümrükçü, “Sağlıklı atıştırmalıklar sektörü dünyada hızlı yükselen bir pazar. 2022 yılında tüm dünyada 38 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. IOM desteği ile hayata geçirdiğimiz Sağlıklı Atıştırmalıklar Tesisi ile kadınların gelir sahibi olmasını hedefliyoruz. Flamingo Kadın Kooperatifi ile birlikte işleteceğimiz 600 metrekarelik bu tesis Kaklıç’ın gelişimine de katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.