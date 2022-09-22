Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, temmuz ayında gerçekleştirilen toplantının ardından müteahhitler ile yeniden bir araya gelerek imar müdürlüğünün iş ve işlemleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, temmuz ayında gerçekleştirilen toplantının ardından müteahhitler ile yeniden bir araya gelerek imar müdürlüğünün iş ve işlemleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde Akvaryum Kafe Restoran’da gerçekleştirilen toplantıya İzmir Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, Çiğli Müteahhitler ve İş Adamları Derneği Başkanı Barış Öncü ile çok sayıda müteahhit katılım gösterdi. Başkan Utku Gümrükçü, bir önceki toplantıda müteahhitlerden gelen şikayetlere dair yapılan işlemler hakkında bilgi verdi. E-imar, e-ruhsat ve e-rkspertiz uygulamalarının işleyişiyle ilgili veriler paylaştı. Başkan Gümrükçü, müteahhitlerden gelen yeni taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti.

"Söz verdik 3 ayda çözdük"

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, "Hizmetlerimizde önceliğimiz, toplum sağlığı. Kentleşmenin hızlı bir şekilde sürdüğü ilçemizde binaların insan sağlığı, doğa ve çevre selameti açısından güvenli olması adına sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda müteahhitlerimizle temmuz ayında bir görüşme gerçekleştirmiş ve taleplerini dinlemiştik. 90 günlük aranın ardından yeniden bir araya gelerek sürecin hızlandırılmasına yönelik kurumsal çalışmalarımız hakkında bilgilendirmede bulunduk. Dijital mecraya taşıdığımız inşaat sektörüyle bağlantılı hizmetlerimiz hakkında bilgi verdik. Kısa süre içerisinde hayata geçireceğimiz E-ÇAP uygulamamız ile imar durumu ve kitle tastiği hizmetlerimizi de dijital mecraya taşıyacağız. Yeni ortaya çıkan talep ve ihtiyaçları dinledik. Önümüzdeki süreçte sektörel sorunların ve kurumsal çalışmalarımızın ele alınacağı geniş katılımlı bir çalıştaya ev sahipliği yapacağız. Çiğli Belediyesi olarak sorunların çözümü için bundan sonraki süreçte de iş birliği ve istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.