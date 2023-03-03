Çiğli Belediyesi, doğal afet ihtimallerine karşı dirençli ve güvenli kent oluşturmak amacıyla afet eylem planı hazırlıklarına başlıyor.

Çiğli Belediyesi, doğal afet ihtimallerine karşı dirençli ve güvenli kent oluşturmak amacıyla afet eylem planı hazırlıklarına başlıyor.

Çiğli Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde yıkıma sebep olan deprem sonrası afet eylem planı çalışmalarının startını verdi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde başlatılan çalışmalar, bilim insanları, meslek odaları, arama kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürütülecek. Çalışmalar neticesinde ilçenin doğal afetlere karşı risk analizi yapılarak, alınması gereken tedbirlerle ilgili vakit kaybedilmeden çalışmalara başlanacak.

Afet eylem planı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçü, “Ülkemizi yasa boğan bir deprem yaşadık. On binlerce canımızı kaybettik. Deprem bölgesinde yer alan bir ülke olarak hemen hemen bütün şehirlerimiz bu riski taşıyor. Depremle veya diğer doğal afetlerle mücadele bir kişinin ya da kurumun tek başına üstesinden gelebileceği bir konu değil. Bilimin ışında hareket edilmesi gereken ciddi bir durum. Bu sebeple Kahramanmaraş depremini milat kabul edip yerel yönetimlerden merkezi yönetime, bilim insanlarından sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarından vatandaşlarımıza tüm paydaşların iş birliği içerisinde çalıştığı bir süreç başlatmalıyız” diye konuştu.

“Önceliğimiz deprem ve heyelanla mücadele”

Çiğli’de yürütülen afetle mücadele çalışmalarına da değinen Gümrükçü, “Genel itibariyle deprem, bölgesel olarak da heyelan gerçekliğiyle karşı karşıya olan bir ilçeyiz. Çiğli Belediyesi olarak, bu şuurla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılında başlattığımız ve Kahramanmaraş depremi sonrasında hızlandırdığımız yapı stoku çalışmaları çerçevesinde ilçemizdeki 30 bin yapının taramasını tamamlamayı hedefliyoruz. Belediye bünyesinde oluşturduğumuz gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan 150 kişilik mahalle arama kurtarma ekibimizi büyütmek için eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Harmandalı bölgesinde çöp tesisinden kaynaklanan heyelanlar meydana geliyor. Bu durumun can ve mal kaybına yol açmaması için tesisin kapatılmasına yönelik girişim ve görüşmelerimiz devam ediyor. Son olarak, ilçemizin risk haritasını çıkarmak için afet eylem planı çalışmalarımızı başlattık. Bilim insanları ve meslek odalarının katkılarıyla çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp, ilçemizi bekleyen riskler için gerekli önlemleri almak için harekete geçeceğiz” ifadelerini kullandı.