Çiğli Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde, 2022 yılında yaşamdan koparılan kadınlar anısına zeytin fidanı dikme etkinliği düzenledi.

Çiğli Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde, 2022 yılında yaşamdan koparılan kadınlar anısına zeytin fidanı dikme etkinliği düzenledi.

Çiğli Belediyesi, farkındalık oluşturacak anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Bu çerçevede Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde zeytin fidanı dikme etkinliği düzenledi. Atatürk Mahallesi’nde belirlenen alana, 2022 yılında uğradığı şiddet sonucu yaşamını yitiren 346 kadın anısına zeytin fidanı dikildi.

Kadınların toplumsal hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Atatürk’ü anlamış, cumhuriyeti içselleştirmiş bireyler olarak, Çiğlimizin tüm mahallelerine daha nitelikli hizmet sunmak için kendimizle yarışıyoruz. Bugün Atatürk Mahallesi’ndeyiz. Mahalleler arasındaki eşitsizlikleri düzeltmek ve Atatürk Mahallesi’nin adına yaraşır bir mahalle olsun diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Atatürk Mahallesi bizim için çok değerli. Uzun yıllar hizmet alamamış olmaktan dolayı şikayetleri olan bir mahalleydi. Göreve geldiğimiz üç buçuk yıldır buradaki güzel yürekli insanlara hizmeti bir borç bildik ve birçok hizmet ürettik” ifadelerini kullandı.

"Yaşamını yitiren kadınların isimlerini, hatıralarını yaşatacağız

Ülkenin en önemli sorunlarının başında gelen kadına yönelik şiddet olaylarına Çiğli’den bir ışık yaktıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Öncelikle törene katılan herkese teşekkür ediyorum. Yağmurlu ve soğuk günde yüreklerimizi ısıttılar. Az önce Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu telefonla aradı. Çiğli’nin siz yürekli kadınlarına selamlarını iletti. Yazar Duygu Asena’nın kaleme aldığı ’Kadının Adı Yok’ isimli çok güzel bir kitap var. Kadınların toplumsal hayatın her alanında maruz kaldığı sınıf ve cinsiyet temelli eşitsizlikleri anlatıyor. Bizde Çiğli’de kadının adı ve gücü var demek, bunu toplumumuza benimsetmek için kadın hakları mücadelesi veren STK’lar ile bu eşitsizlikleri gidermek için mücadelemizi sürdürüyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde bu eşitsizliklere Çiğli’den bir ışık yakmak istedik. 2022 yılında uğradığı şiddet olayları sebebiyle yaşamını yitiren 346 kadın anısına zeytin fidanları diktik. Yaşamını yitiren kadınlar anısına diktiğimiz bu fidanlar ve isimlerini verdiğimiz parklar ile hatıralarını yaşatacağız. Kadına yönelik şiddet olaylarını yalnızca Türkiye özelinde değil tüm dünyada ele almak gerekiyor. Her yıl milyonlarca kadın yaşamdan koparılıyor. Çiğli Belediyesi olarak buna alışmayacağız, susmayacağız. Mücadelemizi tüm kadınların kendisini mutlu, huzurlu ve güvenli hissedene kadar sürdüreceğiz. Umarım etkinliğimiz ülkemizde bir farkındalığa vesile olur” diye konuştu.

Programda İzmir Tabip Odası Kadın ve Kadın Sağlığı Komisyon Üyesi Gülden Aykanat, İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırma Merkezi Üyesi Av. Figen Özer Bayder, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Mehlika Gökmen, Atatürk Mahallesi Muhtarı Veli Aba da birer konuşma yaptı.

Ayrıca fidan dikim törenine; CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Fulya Alçay, Hüseyin Kızılkaya, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, kadın hakları mücadelesi veren sivil toplum kuruluşları ve dernekler, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kadın vatandaş katılım gösterdi.