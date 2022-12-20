İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapımını sürdürdüğü Çiğli Tramvayında sona yaklaşılırken, projede sıra hattaki kataner tellerine enerji verilmesine geldi. Bugünden itibaren hat boyunca tellerde yüksek gerilim olacağı, vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları istendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapımını sürdürdüğü Çiğli Tramvayında sona yaklaşılırken, projede sıra hattaki kataner tellerine enerji verilmesine geldi. Bugünden itibaren hat boyunca tellerde yüksek gerilim olacağı, vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları istendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin raylı sistem atağı sürüyor. Konak Tramvayı, Karşıyaka Tramvayı, Fahrettin Altay-Evka-3 Metro hattı ile günde yaklaşık 500 bin yolcu taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayını da hizmete almaya hazırlanıyor. Yakında başlayacak test sürüşleri öncesinde sıra hatta elektrik enerjisi verilmesine geldi. Bugünden (20 Aralık Salı) itibaren test işlemleri çerçevesinde kataner tellerine 750V DC elektrik akımı verilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, güzergah üzerinde yüksek gerilim enerjisi olacağından can ve mal kaybının oluşmaması adına dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Mart’ta işletmeye açılıyor

Yapımının yaklaşık 90’ı tamamlanan Çiğli Tramvayının, 2023’ün mart ayında işletmeye alınması planlanıyor. Çiğli trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak, bölgedeki; hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak yatırımın maliyeti ise 1,5 milyar lirayı buldu.

Nerelerden geçecek?

11 kilometre ve 14 istasyondan oluşacak hat, Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak ve viyadük ile Çiğli Ataşehir Mahallesine bağlanacak. Hattın güzergahı; Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli Ataşehir Mahallesi, Çiğli İZBAN Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı.