Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çiğli İmar ve Kentleşme Çalıştayı sona erdi. Çalıştaya katılan bilim insanları ve akademisyenler, Çiğli’nin imar ve kentleşme ile ilgili sorunlarını ve çözüm önerilerini detaylıca tartıştı.

Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çiğli İmar ve Kentleşme Çalıştayı sona erdi. Çalıştaya katılan bilim insanları ve akademisyenler, Çiğli’nin imar ve kentleşme ile ilgili sorunlarını ve çözüm önerilerini detaylıca tartıştı.

Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün organize ettiği Çiğli İmar ve Kentleşme Çalıştayı, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonunda düzenlendi. Eski Başbakan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Murat Karayalçın’ın konuşmacı yer aldığı çalıştaya; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi akademisyenleri, bilim insanları, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası üyeleri; Bayraklı, Bayındır, Buca, Çeşme, Karşıyaka, Menemen, Ödemiş, Tire ve Urla belediyelerinden uzman personeller, serbest mimar ve mühendislerin yanı sıra Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve yönetimi, CHP İl Başkan Yardımcıları, dernekler, STK temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi.

Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün açılış konuşmalarını yaptığı çalıştayda bilim insanları, akademisyenler ve meslek odası temsilcileri, Çiğli’nin imar ve kentleşme sorunlarıyla ilgili geniş bir değerlendirme yaptı. Ele alınan sorunlara yönelik getirilen çözüm önerileri açıklandı.

Karayalçın: "İmar dönüşümünün eşiğindeyiz"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Karayalçın, “Çiğli’nin yeni kentsel standartlara kavuşabilmesi için önemli hizmetlere imza atılıyor. Bu çalışmaları belediyenin saydamlaşması açısından da değerli buluyorum. İmar ve planlama konusunda Türkiye’de kent planlaması için çok önemli bir dönüşümün eşiğindeyiz. Bu dönüşümün tamamlanabilmesi ve Türkiye’nin yeni bir imar düzenine kavuşabilmesi ancak yerel yönetim yöneticilerinin, tüm şehir yasasını nasıl yorumlayacaklarına, çevre düzeni planlarını nasıl değerlendireceklerine ve tarımsal faaliyetleri nasıl ele alacaklarına bağlı olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Yerel yönetimler daha başarılı olacak”

Karayalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün Şehir Yasası, tarımsal faaliyetleri içerisine alan düzenlemeler ile desteklenirse eşiğinde bulunduğumuz imar dönüşümünün başarı ile tamamlanacağını düşünüyorum. Türkiye’de çok yakın tarihlere kadar kırsal alanda toprak insan ilişkileri devlet tüzel kişiliğine bırakılmıştı; yani merkezi yönetimin Kırsal Toprak Reformu ne yazık ki yetersiz kaldı. Şuan nüfusumuzun sadece yüzde 8’i kırsalda yaşamaktadır. TÜİK’e göre de nüfusumuzun yüzde 92’si kentlerde yaşıyor. Bu dünya standartlarında yüzde 5 seviyelerindedir. Nüfus dağılımının geldiği nokta toprak reformu önemini yitirdi. Türkiye’nin 81 ilinin 30’da belediyelerimiz sadece klasik kentleşmeye bağlı değillerdir artık. Bildiğiniz kentleşme hizmeti dışında 30 belediyemizde orman ve dağ Köylerinde, tarımda, ticarette ve sanayide de sorumlu konumuna gelmişlerdir. Çevre Düzeni Planı İmar Yasası ile geldi; ama şimdi bütün şehir gelişmesinin ışığında ben yeni bir yaklaşım gerektiğine inanıyorum. 85 bin kırsal yerleşim biriminin 40 bini köydü. Artık 30 ilde köyler mahalleye dönüştü 31 ilde ise hala ayrı bir tüzel kişilik olarak hizmet veriyorlar. Ne kırsal yerleşim düzenini yapabildik ne de toprak reformunun neden hayata geçirilemediğini sorguladık. Şimdi yeni bir dönem başlıyor ve yerel yönetimler devreye giriyor. Ben eski bir belediye başkanı ve eski bir başbakan yardımcısı olarak yerel yönetimlerin bu kez toprak insan ilişkileri ve kırsal yerleşim alanlarının yeniden düzenlememesinde merkezi yönetime göre daha başarılı sonuçlar elde edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Gümrükçü: “Bir kenti sevmek ona hizmet etmekle başlar”

Çalıştaya katılan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Utku Gümrükçü, “Bir kenti sevmek ona hizmetle başlar diyerek yola çıktık ve bugün burada sevgiyi hizmete dönüştürdüğümüz dostlarımız ile Çiğli’nin geçmiş ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlarını masaya yatıracağız. Kentteki imar sorunu olan yerleri, kentsel dönüşüm uygulamalarını, doğal değerlerimizi ve dijital uygulamaları her yönüyle konuşacağız. Çiğli, binlerce yıllık tarihe sahip, konumu ve sahip olduğu doğal değerleri bakımından İzmir’in en hızlı gelişen ilçelerinin başında geliyor. Farklı ilçelerden ve farklı kültürlerden vatandaşlarımız ilçemize yerleşmeye devam ediyor. Çiğli Belediyesi olarak, ortak akıl ile tarımsal alanların imara açılması, denize yakın yerlere evlerin yapılması ve sosyal donatının eksikliği gibi başlıca sorunlarımızı çözmek için çalışıyoruz. İmar planlarımızı yeniliyoruz, yaşam ve sosyal donatı eksiklerini gideriyoruz. Şunun da sözünü bir kez daha veriyoruz; tarımsal alanları imara açmayacağız, yeşil alanları koruyup yenisini kazandıracağız, sulak alanları koruyup kollayacağız. Ekolojik dengeyi bozmadan insanların, hayvanların ve doğanın bir arada yaşadığı bir kent yaratacağız” dedi.

“100. yılımızda önemli adımlar atmış olacağız”

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Gümrükçü, “Dağ Mahallesi, Köyiçi, Güzeltepe ve Balatçık mahallelerimizde kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Yaptığımız yeni planlamalarla 200 dönüme yakın yeşil alan kazandıracağız. Kentimizi doğal afetlere ve iklim krizine karşı güçlendireceğiz. Üç boyutlu dron çekimi ile tüm sokakları haritalandırdık. Yerçizenler Derneği ile de sayısal veri oluşturup halka açık uygulama için çalışmamız devam ediyor. 2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında kentleşme noktasında büyük bir mesafe kaydetmiş olacağız. Dirençli kent anlamında büyük bir kazanım elde edeceğiz” diye konuştu.

Murat Karayalçın ismi Çiğli’de yaşayacak

Murat Karayalçın isminin Çiğli’de yaşatılacağını vurgulayan Gümrükçü, “İlçemizdeki düzgün yapılaşma alanlarının başında gelen Egekent, Evka-5 ve Evka-2 mahalleleri Murat Karayalçın’ın kentleşme fikirleri üzerine inşa edilmiştir. Yeşil alan ve sosyal aktivite alanları açısından da oldukça zengin alanlar. Sayın Karayalçın’ın bu emeklerine karşılık, İzmir Büyükşehir Belediyemizin yapımını hızla sürdürdüğü tramvay caddesine kendisinin adını verdik. Tramvayımız yakında hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.