Çiğli Belediyesi, Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri töreninde "Yerel Yönetimlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Duyarlılığı Kapasitesinin Artırılması Yolunda Sunulan En İyi Uygulama" kategorisinde ödüle layık görüldü. Çiğli Belediyesi adına ödülü alan Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ödülü kendisine kitap sevgisini aşılayan öğretmen annesine ve Türk kadınlarına armağan etti.

Çiğli Belediyesi, Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri töreninde "Yerel Yönetimlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Duyarlılığı Kapasitesinin Artırılması Yolunda Sunulan En İyi Uygulama" kategorisinde ödüle layık görüldü. Çiğli Belediyesi adına ödülü alan Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ödülü kendisine kitap sevgisini aşılayan öğretmen annesine ve Türk kadınlarına armağan etti.

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ve Olof Palme Vakfı iş birliğiyle verilen Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu. Çiğli Belediyesinin kadın istihdamını destekleyen “Mor Akademi’ projesi, 197 belediyenin 380 projesi arasından ödüle değer görüldü. "Yerel Yönetimlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Duyarlılığı Kapasitesinin Artırılması Yolunda Sunulan En İyi Uygulama" kategorisindeki ödülü, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü aldı.

Başkan Gümrükçü: “Onur ve gurur verici”

Törende konuşan Başkan Gümrükçü, “Sosyal Demokrasi Vakfına ve bizi bu ödüle layık gören jüriye teşekkürü borç biliyoruz. Kadınların eşit hak ve özgürlükler mücadelesine olan desteğimiz 2019 yılının eylül ayında Çiğli Belediyesinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurarak başladı. Temsiliyette eşitliği sağlamak adına kurum bünyemizdeki başkan yardımcısı ve müdür sayısındaki kadın oranını ciddi oranda artırdık. Kadınlara yönelik hizmetlerin tek bir çatı altında yürütülmesi adına Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezimizi hizmete açtık. Yaşam merkezimizde; eğitim, sosyal, kültürel, turizm, sportif ve ekonomik hayatta kadınların güçlenmesi için projeler ürettik. Maruz kaldıkları şiddet olayları sebebiyle hayattan koparılan kadınların isimlerini Çiğli’de ölümsüzleştirmek adına isimlerini yaptığımız parklara verdik. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığında bu ödülün kentimize verildiğini görmek beni çok onurlandırdı” dedi.

“Ödülü annem ve Türk kadınları adına alıyorum”

Cumhuriyetin ikinci yüzyılının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Gümrükçü, “Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde olduğu gibi ikinci yüzyılının başlangıcında da kadınlar olacak. Demokrasiyi, eşitliği ve tüm canlıların yaşamaktan keyif aldığı bir Türkiye’yi kadınlar ile birlikte kuracağız. Bu vesileyle belediyemize verilen bu ödülü; beni cumhuriyet mücadelesine hazırlayan annem başta olmak üzere tüm Türk kadınlarına armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.