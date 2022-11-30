Çiğli Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşların eğitimden ekonomiye; sosyal yaşamdan istihdama; sanattan spora hayatın her alanında daha güçlü ve aktif olarak yer alması adına hizmetlerini çeşitlendirerek sürdürüyor.

Çiğli Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşların eğitimden ekonomiye; sosyal yaşamdan istihdama; sanattan spora hayatın her alanında daha güçlü ve aktif olarak yer alması adına hizmetlerini çeşitlendirerek sürdürüyor.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde “eşit hizmet” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşların her türlü ihtiyaç ve sorunuyla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Sağlık işleri müdürlüğü ve sosyal yardım işleri müdürlüğü iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde hali hazırda 500 haneye gıda kolisi, 73 haneye sıcak yemek, 200 haneye ev temizliği, 63 haneye hasta bezi desteği sağlanıyor. Tam donanımlı engelli nakil araçları ile 35 vatandaşa tedavi ve kontrolleri için nakil hizmeti sunuluyor. Belediye ekipleri, talepte bulunan bin 290 engelli vatandaşı evlerinde ziyaret ederek kuaför, kişisel bakım ve banyo desteği de sağlıyor.

Konuşma ve dil terapisi sürüyor

Doğuştan konuşamayan ve konuşma zorluğu çeken vatandaşlara yönelik başlatılan uygulama ile alanında uzman terapistler 2022 yılında 91 kişiye konuşma ve dil terapisi hizmeti sağladı.

Çölyak ve fenilketonüri hastaları unutulmadı

Taşıdıkları genetik çölyak ve fenilketonüri hastalığından ötürü beslenme konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlar için içerisinde glüten içermeyen un, mısır unu, burgu makarna, arpa şehriye, köftelik bulgur, yüksük çorba, toros çorba, kakaolu kek ve kurabiye bulunan 155 adet gıda kolisi dağıtıldı.

Engelsiz sporun adresi

Engelli bireylere yönelik kurs ve etkinlikler düzenlemeyi de ihmal etmeyen Çiğli Belediyesi, gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğü bünyesinde düzenlediği badminton, basketbol, kickboks, taekwondo, yüzme, zumba ve bilardo kurslarıyla sosyalleşme imkanı sunuyor. Devam eden kursların yanı sıra Harmandalı Spor Salonunda hafta içi her gün engelli bireylere yönelik ücretsiz sportif aktiviteler de düzenleniyor. Deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde kas hareketliliğinin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapılıyor. Çiğli’de ikamet eden down sendromlu çocuklar ise haftanın iki günü Evka-2 Spor Salonunda düzenlenen zumba etkinliğinde bir araya geliyor.

“Engelleri kaldırıyor, hayatı paylaşıyoruz”

Çiğli’yi herkes için yaşanabilir kılmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Göreve gelir gelmez düzenlediğimiz ‘Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı’ ile kentimizin engelli haritasını ve engelli vatandaşlarımıza yönelik hayata geçireceğimiz hizmetlerin yol haritasını belirledik. Dezavantajlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaç ve sorunlarını bu planlama doğrultusunda çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Temel ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim, sanat, spor ve turizm başta olmak üzere hayatın her alanında başkasının ihtiyacına gerek duymadan sosyalleşebilmeleri için hizmet ve projeler üretiyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle herkesi engelli vatandaşlarımızın hakları konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.